"Non sono una sgualdrina". Deputata risponde agli attacchi per la spalla nuda in Parlamento (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Durante un intervento alla Camera dei Comuni nell’aula di Westminster, il ministro ombra della Cultura Tracy Brabin, 58 anni, ha indossato un abito che le lasciava scoperta la spalla destra. La foto è circolata sui social e la reazione degli utenti è stata durissima, sfociando in veri e propri attacchi sessisti nei confronti della donna.Un utente su Twitter, postando una foto dell’intervento della Brabin, ha commentato: “È davvero questo l’abbigliamento adatto per il Parlamento?”. Un altro scrive: “È un abito inappropriato per la Camera dei Comuni e per qualsiasi altro posto di lavoro, che non sia un night”. Altri commenti sono ancora più espliciti e volgari: sostanzialmente le danno della prostituta, per una spalla scoperta. Tracy Brabin, un passato da attrice nella famosa soap opera Coronation Street, ... huffingtonpost

