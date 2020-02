Mareamico Agrigento: “Ponte Morandi malato grave, meglio abbatterlo” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Palermo, 5 feb. (Adnkronos) – “Questo è il ponte Morandi, chiuso ormai da più di 1.000 giorni. E’ stato costruito 50 anni fa dentro la Valle dei Templi. E’ brutto ed è pure gravemente malato. Infatti occorrono circa 30 milioni di euro per rimetterlo in sesto. Ma ne vale la pena? Visto che con la stessa cifra può essere abbattuto e si può costruire un sistema viario alternativo a basso impatto visivo? E’ giusto spendere questa enorme cifra su un cadavere?”. Così Claudio Lombardo dell’associazione Mareamico di Agrigento.L'articolo Mareamico Agrigento: “Ponte Morandi malato grave, meglio abbatterlo” CalcioWeb. calcioweb.eu

massimoneri90 : Agrigento: Mareamico, 'Ponte Morandi malato grave, meglio abbatterlo' - mareamico : Scala dei Turchi chiusa...ma non per i turisti - mareamico : La fioritura dei mandorli in anticipo alla Valle dei Templi di Agrigento. VIDEO -