Madonna offre la sua casa in subaffitto a Harry e Meghan: "Non andate in Canada, è noioso" (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Nel momento del bisogno, qualcuno tende la mano a Harry e Meghan. Gli ex reali hanno deciso di abbandonare l’Inghilterra, preferendo una vita lontana dagli obblighi di corte. Sono ora alla ricerca di una nuova casa, in Canada, paese amato dall’ex attrice. Non apprezza la scelta Madonna, che ha lanciato sui social un’offerta ai duchi. “Il Canada è così noioso!” dice la cantante rivolgendosi a Harry e Meghan attraverso un video pubblicato sul suo profilo Instagram. Ha una proposta per loro: subaffittare il proprio appartamento a New York, a Central Park West.Come fosse un agente immobiliare, descrive la casa: “Ha due camere da letto e la vista migliore di Manhattan. C’è anche un terrazzo fantastico, sono sicura vi piacerà”. Visualizza questo post su InstagramDo Megan and Prince Harry ... huffingtonpost

