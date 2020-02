Lo stallo sulla prescrizione rischia di impantanare il governo (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Cambiare registro per non impantanarsi nella vicenda prescrizione. Tra i dem, con il segretario Nicola Zingaretti in testa, si guarda con una certa preoccupazione al meccanismo di veti incrociati che si è messo in moto sulla riforma della prescrizione e che rischia di paralizzare l'azione del governo. Proprio quello che il leader dem non vuole. Zingaretti ha più volte rimarcato come l'unica speranza di tenere in vita l'esecutivo sia quella di darsi da fare, mettere in cantiere la maggiore quantità di provvedimenti possibile, portare a casa dei risultati. Ed è per questo che ora dal Partito Democratico arriva forte la richiesta di accelerare sulla 'verifica' di governo, mettendosi al lavoro sull'Agenda 2023. Una necessità condivisa anche da esponenti della minoranza che sottolineano la necessità di fare tesoro del buon momento del Pd per "volare alto". Che ... agi

