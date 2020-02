Hidden Survivor: Un nuovo Survival con battaglie Hide and Seek (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Hidden Survivor è disponibile su iOS e Android, si tratta di un Survival che propone battaglie con meccaniche Hide and Seek, il tutto arricchito da un comparto grafico e narrativo in stile Visual Novel, sviluppato da Joy Brick. Hidden Survivor disponibile su iOS e Android Il gioco propone due differenti meccaniche, il nascondino e la vita nel Santuario. Durante le missioni dovrete raccogliere quante più risorse possibili, esplorando la mappa e nascondendovi dal Cercatore. Grazie all’abilità di tramutazione potrete trasformarvi in oggetti ambientali per confondere il nemico, ma dovrete agire con attenzione al fine di scegliere l’oggetto migliore. Indipendentemente dall’esito della partita tornerete comunque al Santuario, dove troverete i vari sopravvissuti. Come ogni Survival dovrete tenere sotto controllo indicatori come fame, ... gamerbrain

