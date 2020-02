Guava per controllare la glicemia e migliorare la digestione (Di mercoledì 5 febbraio 2020) La Guava – o guaiava – è un frutto tropicale originario dell’America centrale. Caratterizzato da una forma tendente all’ovale, dalla buccia che può essere verde o gialla e dalla presenza di semi commestibili al suo interno, apporta benefici che è utile approfondire. Tra questi è possibile ricordare il ruolo nel controllo della glicemia. Questo beneficio è stato approfondito da diversi studi scientifici. Particolarmente interessante è questo lavoro del 2005, portato avanti da un’equipe di esperti attivi presso il Korea Research Institute of Bioscience and Biotechnology di Yusong (Corea del Sud). Gli esperti si sono focalizzati sugli effetti di alcune piante medicinali, riuscendo a scoprire che l’estratto di foglie di Guava è in grado di provocare un abbassamento della glicemia e un conseguente effetto antidiabetico nei topi da laboratorio (le cavie in ... dilei

MyBeautyBlogEly : Tips & Tricks cosmetica: maschera viso per pelle grassa al guava - MyBeautyBlogEly : Tips & Tricks cosmetica: maschera viso per pelle grassa al guava - MyBeautyBlogEly : Tips & Tricks cosmetica: maschera viso per pelle grassa al guava -