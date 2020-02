Fiorello presenta una canzone inedita a Sanremo 2020 (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Ormai lo sappiamo, Fiorello, insieme a Tiziano Ferro, è l’ospite fisso del Festival di Sanremo 2020. Durante la conferenza stampa, prima della seconda puntata del Festival, il mattatore ha affermato, di fronte ai giornalisti della sala stampa, l’esibizione con un brano totalmente inedito. “Stasera canterò una canzone inedita che è talmente bella che se fosse stata in gara avrebbe vinto. Si chiama ‘La classica canzone di Sanremo’. Siccome non mi premierebbe mai nessuno, io voglio il Lumino d’Oro consegnato da uno dei giornalisti” ha così affermato Fiorello durante la conferenza stampa. Promessa mantenuta sul palco della seconda serata di Sanremo 2020? Sanremo 2020, Fiorello sul palco dell’Ariston con una canzone inedita: ecco il testo Ebbene sì, Fiorello ha cantato davvero sul palco dell’Ariston la inedita La classica ... ultimenotizieflash

