Emoji “Ma che vuoi?”, arriva l’omaggio ad uno dei gesti italiani più noti (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Chattare con i nostri amici è diventata un’abitudine a cui davvero non sappiamo rinunciare. Ad oggi, però, non utilizziamo solo i testi per esprimere i nostri pensieri e le nostre emozioni. Le Emoji, ovvero quelle piccole faccine che possiamo scegliere tra tante ci aiutano ad esprimere felicità, tristezza, rabbia e non solo. Un recente aggiornamento, di cui si parlava già da alcune settimane, ha introdotto un’Emoji tutta italiana, quella del gesto “Ma che vuoi?”. 117 nuove Emoji tra cui anche la mano a cuoppo Finalmente è pronta per essere utilizzata l’Emoji della cosiddetta mano a cuoppo. Si tratta del gesto italiano più noto in assoluto in tutto il mondo che sta a rappresentare una locuzione del tipo “Ma che vuoi?”. Questa Emoji non arriva da sola ma è in buona compagnia. Sono, infatti, altri 116, infatti, i graziosi simboli che possiamo ... kontrokultura

