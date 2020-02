Diletta Leotta sul palco di Sanremo con il monologo sulla bellezza (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Diletta Leotta sul palco di “Sanremo 2020” ha fatto un monologo sulla bellezza: «È un vantaggio, sennò col cavolo che sarei qui». La giornalista a ha recitato un monologo sul palco dell’Ariston, togliendosi qualche sassolino dalla scarpa. «La bellezza è un vantaggio, perché altrimenti col cavolo che sarei qui, lo so sono una conduttrice sportiva, ma sarei ipocrita a dirvi che il mio aspetto è un fattore secondario». Poi saluta la nonna che è in platea ad applaudirla. Diletta Leotta continua parlando del tempo che passa e mostra al pubblico some potrebbe diventare da anziana, utilizzando una sorta di Face-App che invecchia la sua immagine. E conclude: «Mia nonna mi ha insegnato ad essere diversamente bella, studiare, imparare e trovare l’amore come quello tra te e nonno Salvo. Alla fine a qualsiasi età ogni giorno che viviamo è un regalo, a guardarvi così con tutto questo ... people24.myblog

