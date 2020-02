Auto posteggiata su binari tram: traffico in tilt ai Parioli (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Roma – traffico bloccato ai Parioli, con tram e Auto in coda a causa di un’Auto parcheggiata, vicino a piazza Ungheria, sui binari del tram. Diversi i mezzi pubblici fermi da circa mezz’ora, come viene segnalato dai passeggeri a bordo. L'articolo Auto posteggiata su binari tram: traffico in tilt ai Parioli proviene da RomaDailyNews. romadailynews

