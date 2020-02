Allenamento Bologna, differenziato per Medel e terapie per Sansone (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Allenamento Bologna: come riporta il sito ufficiale del club emiliano, Medel ha continuato con il lavoro differenziato. terapie per Sansone Il Bologna è sceso in campo a Casteldebole per preparare la sfida di venerdì sera contro la Roma. Ecco il report rossoblù pubblicato sul sito ufficiale dei felsinei. «A due giorni dalla partita di Roma la squadra ha proseguito la preparazione con una seduta tattica con prove di conclusione a rete. Allenamento differenziato per Gary Medel, terapie per Ladislav Krejci, Mitchell Dijks, Nicola Sansone e Federico Santander». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

