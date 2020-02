Ue, in 10 anni salari diminuti del 2%

, La retribuzione, i contributi previdenziali del datore di lavoro e i benefici per dipendente adeguati all'inflazione sono diminuiti in Italia del 2% nel periodo 2010-2019. Lo ha reso noto la Confederazione europea sindacati. Le retribuzioni medie adeguate all'inflazione sono diminuite in 10del 15% in Grecia, del 7% a Cipro, del 5% in Croazia, del 4% in Spagna e Portogallo. "Ai leader Ue piace parlare di ma la crisi non è finita per milioni di lavoratori", ha spiegato Esther Lynch vicesegretario della Ces.(Di mercoledì 5 febbraio 2020)