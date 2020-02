Strage Thyssen, due manager condannati in Germania (Di martedì 4 febbraio 2020) Il Tribunale regionale superiore di Hamm, in Germania, ha respinto il ricorso dei due manager, già condannati in Italia a 9... today

italiaserait : Strage Thyssen, giustizia è fatta: i due ex manager in galera - Nowandthen : L'ho twittato più volte, ma vale sempre la pena (ri)leggerlo. E onore a @eziomauro che lo ha scritto subito dopo la… -