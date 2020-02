Sassuolo, Haraslin: «Felice di essere qui. Volevo tornare in Italia» (Di martedì 4 febbraio 2020) Il nuovo acquisto Haraslin si è presentato in conferenza stampa ai tifosi del Sassuolo: «Ecco perché sono qui» Il nuovo acquisto del Sassuolo Lukas Haraslin si è presentato in conferenza stampa: «Da quando ho lasciato l’Italia Volevo tornarci, avevo questo sogno. Sono Felice di essere arrivato qui a Sassuolo. Mi trovo in una squadra giovane. Io preferisco giocare a sinistra ma ho fatto più gol da esterno». «Ho fatto questa scelta perché ho sentito da parte della società cose buone. Tutti mi hanno parlato in maniera positiva del Sassuolo, per questo motivo sono qui», ha concluso il centrocampista classe ’96 Leggi su Calcionews24.com calcionews24

