Sanremo, la risposta definitiva di Rula Jebreal: «Contraddittorio sulla violenza contro le donne? No a uno stupratore sul palco» L'ultima definitiva replica alle tante polemiche hanno preceduto il suo arrivo sul palco dell'Ariston, Rula Jebreal la scaglia a poche ore dall'inizio del 70mo Festival di Sanremo. A chi nelle scorse settimane ha lamentato l'assenza di un Contraddittorio durante il suo intervento, la giornalista ha risposto: «Un Contraddittorio per la violenza contro le donne? È una questione logica: significherebbe portare uno stupratore sul palco, un uomo che ha ammazzato una donna. Non credo che vorremmo vedere una cosa del genere». «In Italia – ha aggiunto – sono state stuprate sei donne in una settimana: è un'emergenza che riguarda tutto il Paese. È giusto occuparsi del coronavirus, ma dell'emergenze femminicidio dovremmo parlare tutti i giorni, non è una questione marginale». Nel suo intervento previsto per la prima serata del Festival,

