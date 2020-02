Sanremo 2020, testi canzoni: «Fai Rumore» di Diodato (Di martedì 4 febbraio 2020) Diodato E’ una canzone d’amore quella con cui Diodato partecipa al Festival di Sanremo 2020, una di quelle un po’ amare in cui si racconta un rapporto in crisi, ma ancora troppo importante per poterlo spezzare. In Fai Rumore il cantante racconta di silenzi ed incomunicabilità, ma anche di voglia di ritrovarsi e non smettere d’amare. Il brano fa parte dell’album Che Vita Meravigliosa, in uscita il giorno di San Valentino. canzoni Sanremo 2020: il testo di «Fai Rumore» di A. Diodato – E. Roberts – A. Diodato Ed. Carosello C.E.M.E.D./Music Union/Starpoint International Milano – Roma Sai che cosa penso, Che non dovrei pensare, Che se poi penso sono un animale E se ti penso tu sei un’anima, Ma forse è questo temporale Che mi porta da te, E lo so non dovrei farmi trovare Senza un ombrello anche se Ho capito che Per quanto io fugga Torno sempre ... davidemaggio

MarroneEmma : Manca pochissimo. Ci vediamo martedì! SANREMO 2020 ?? - Paoletta_F : #Sanremo2020, @MarroneEmma ospite del Nutella Stage in Piazza Colombo - ZuccheroSugar : ???? ?????????????? ???? ????????... Zucchero super ospite del Festival di Sanremo 2020 mercoledì 5 febbraio. #Sanremo2020 #DOC… -