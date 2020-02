Primo morto a Hong Kong, 425 in totale. Nave da crociera in quarantena in Giappone (Di martedì 4 febbraio 2020) Hong Kong registra il Primo decesso per il coronavirus, mentre sale a 425 il numero dei morti in Cina. In Giappone una Nave da crociera con migliaia di persone a bordo è stata posta in quarantena per la presenza di almeno un passeggero contagiato. A Macao chiusi i casinò.La Cina aggiorna il bilancio. La Commissione sanitaria nazionale porta a 425 il numero dei morti da coronavirus, che si aggrava di 64 nuove vittime ieri solo nella provincia di Hubei, dove si trova Wuhan, città epicentro del focolaio. Sono intanto oltre 20mila le persone contagiate in tutto il Paese. Intanto 635 contagiati sono stati dimessi dagli ospedali.Scatta l’isolamento precauzionale anti-coronavirus in due città della provincia cinese orientale dello Zhejiang: si tratta di Taizhou e di ben tre distretti della capitale Hangzhou, inclusa l’area che ospita ... huffingtonpost

