Prescrizione e Autostrade. I 5 Stelle avvisano. Non si arretra di un passo. Alla Camera arriva il Milleproroge. Con l’incognita degli emendamenti Iv (Di martedì 4 febbraio 2020) Che prima di un nuovo vertice di governo – atteso nelle prossime ore, forse domani – si potesse affrontare la questione era difficile. A Montecitorio ieri le commissioni Affari costituzionali e Bilancio hanno avviato le votazioni sul decreto Milleproroghe. Ma ai temi divisivi per eccellenza – Prescrizione e Autostrade – i deputati non sono arrivati. Sul tavolo gli emendamenti renziani ad alto rischio per il Governo. Quello di Lucia Annibali, all’articolo 8, chiede di sospendere per un anno gli effetti della riforma Bonafede già in vigore. Quello di Raffaella Paita e Luciano Nobili chiede di sopprimere l’articolo 35 che crea le premesse per la revoca delle concessioni ad Atlantia. Due mine piazzate sotto la poltrona di Giuseppe Conte. SPINE NEL FIANCO. In questi giorni è circolata l’ipotesi di una revoca parziale, ovvero limitata Alla sola Liguria. Ma sono appunto voci che ... lanotiziagiornale

