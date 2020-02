Perché la stazione Barberini della metro di Roma è stata chiusa per quasi un anno? (Di martedì 4 febbraio 2020) C'entrano le indagini della procura sugli incidenti e i problemi agli impianti, ma non è ancora finita: per ora ha riaperto solo in uscita ilpost

romanellialessa : @rio_vela Aspetta aspetta mica avevo capito Hanno tenuta chiusa la stazione perchè l'unico dipendente è malato?????? - violet6femme : RT @sirmacs: Ma perché, c'era una stazione della metro a piazza Barberini? - sirmacs : Ma perché, c'era una stazione della metro a piazza Barberini? -