Paura per Gattuso, malore in famiglia: il tecnico molla tutto e va in ospedale (Di martedì 4 febbraio 2020) Nella serata di ieri si è conclusa la ventiduesima giornata del campionato di Serie A, colpo grosso del Napoli sul difficile campo della Sampdoria. Dopo un momento veramente complicato il club azzurro ha ritrovato fiducia e tra campionato e Coppa Italia è in serie da tre turni, in particolar modo da segnalare le vittorie contro Lazio e Juventus. Il ribaltone in panchina sta dunque portando i primi frutti, adesso match da non fallire in casa contro il Lecce. Nel frattempo Paura nelle ultime ore per l’allenatore Gennaro Gattuso, al termine della partita contro i blucerchiati ha ricevuto una brutta notizia: sua sorella ha infatti avuto un malore a Gallarate ed è ricoverata in ospedale a Busto Arsizio. Al fischio finale il tecnico è stato avvisato dalla moglie, Gattuso è partito con l’intenzione di stare al fianco della sorella. Per questo motivo l’allenatore non ha ... calcioweb.eu

