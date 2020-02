Open Arms | arriva in Senato la richiesta di processo per Salvini

Matteo Salvini - Tribunale di ministri chiede l’autorizzazione a procedere per caso Open Arms : “Non c’erano ragioni di sicurezza” : Dopo l’ok del Senato per l’autorizzazione a procedere per il caso della Nave Gregoretti il Tribunale dei ministri di Palermo chiede l’autorizzazione a procedere per l’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini. Nell’inchiesta è indagato il segretario della Lega per sequestro di persona e omissione di atti d’ufficio e Matteo Piantedosi, capo di gabinetto del Viminale. Il caso riguarda questa volta non una nave militare ma la ...

Open Arms - secondo i giudici Conte chiese più volte a Salvini di lasciar sbarcare i migranti : Giuseppe Conte, avrebbe sollecitato più volte (come dimostra la fitta corrispondenza via mail di quei giorni) di concedere lo sbarco per i 160 migranti bloccati sulla nave umanitaria Open Arms, tra cui diversi minori non accompagnati: una richiesta a cui l'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini si oppose. Questo quanto specificato nell'accusa del tribunale dei ministri di Palermo, che ha chiesto l'autorizzazione a procedere contro il leader ...

Salvini e Open Arms - il Tribunale dei ministri : “Non fu atto politico” : 114 pagine: tante sono servite al Tribunale dei ministri di Palermo per racchiudere tutte le accuse a Matteo Salvini sul caso Open Arms. I giudici hanno inviato al Senato (ala del Parlamento in cui siede l’ex ministro dell’Interno) la richiesta di autorizzazione a procedere col processo per sequestro di persona e abuso in atti d’ufficio quando, lo scorso 1 agosto, l’allora numero uno del Viminale rifiutò di far sbarcare i ...

Migranti : Tribunale ministri - 'illecito trattenimento naufraghi a bordo Open Arms' : Palermo, 4 feb. (Adnkronos) - Nel caso della nave Open Arms, con 163 Migranti a bordo, "il richiamo alla tutela della sicurezza pubblica e al contrasto alla immigrazione illegale non risultava dunque, in concreto, di pregnanza e fondatezza tale da rendere giuridicamente lecito il trattenimento, indi

Migranti : Tribunale ministri - 'su Open Arms non c'erano condizioni di pericolo né armi' : Palermo, 4 feb. (Adnkronos) - "Non risultano utilmente invocabili generiche e non comprovate ragioni di tutela della sicurezza pubblica" sulla nave Open Arms con a bordo 163 persone salvate in tre diversi soccorsi nell'agosto 2019. "Nonostante gli accessi a bordo di autorità italiane, infatti, nessu

Migranti : Tribunale ministri - 'nel caso Open Arms Salvini ha abusato dei suoi poteri' : Palermo, 4 feb. (Adnkronos) - "Il reato di sequestro di persona" contestato dal Tribunale dei ministri di Palermo "risulta aggravato dal fatto che la condotta è stata commessa da parte di pubblico ufficiale con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni". E' quanto scrivono le tre giudici nella ric

Open Arms - il tribunale dei ministri contro Matteo Salvini : "Perché deve essere processato" : Matteo Salvini torna nel mirino dei giudici. Questa volta è il tribunale dei ministri di Palermo a puntare il dito contro l'ex ministro dell'Interno e Matteo Piantedosi, capo di gabinetto del Viminale. La vicenda è ormai nota, si tratta della Open Arms per cui i due avrebbero tenuto una "condotta om

Matteo Piantedosi : perché il capo di gabinetto di Salvini è nei guai per Open Arms : I migranti che lo scorso agosto si trovavano a bordo della nave spagnola Open Arms, davanti alle coste di Lampedusa, in attesa di un ordine di sbarco da parte delle autorità italiane, versavano in una “situazione di grande disagio, fisico e psichico, di profonda prostrazione psicologica e di altissima tensione emozionale che avrebbe potuto provocare reazioni difficilmente controllabili, delle quali, peraltro, i diversi tentativi di ...

Migranti : Tribunale ministri - 'Capitaneria chiese a Viminale sbarco Open Arms a Lampedusa' (2) : (Adnkronos) – "In risposta a tale considerazione, il Capo di Gabinetto gli aveva dunque comunicato “che il Pos a Lampedusa non sarebbe stato concesso” (il dichiarante ha precisato di non essere in grado di chiarire se tale rifiuto di indicazione di Pos, le cui ragioni non gli vennero in quel frangente esplicitate, fosse riconducibile al Ministro dell’Interno, avendo egli interloquito con il solo Piantedosi) – ...

Migranti : Tribunale ministri - 'Salvini trattò Open Arms come episodio immigrazione clandestina' (2) : (Adnkronos) – "Piuttosto, l’Ufficio di Gabinetto assicurò il proprio supporto al ministro, su sua indicazione, mediante lo svolgimento di attività di altro tipo, ovvero, specificamente: la predisposizione di un nuovo decreto interdittivo, l’esame di eventuali iniziative giurisdizionali da adottare avverso il decreto cautelare del Tar del Lazio, previa interlocuzione con l’Avvocatura dello Stato, la ...

