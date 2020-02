NBA 2020, i risultati della notte (4 febbraio). Clippers di misura sugli Spurs, Belinelli rischia i playoff (Di martedì 4 febbraio 2020) Si sono disputati questa notte dieci incontri della NBA e in chiave playoff sono stati tanti i risultati importanti, a partire dai successi di Brooklyn e di Memphis, mentre ci sono brutte notizie per Marco Belinelli, che cade a Los Angeles e vede l’ottava posizione allontanarsi. Tornano al successo i Memphis Grizzlies e respingono l’attacco di Portland e San Antonio all’ottava e ultima posizione valida nella Western Conference per i playoff. Vittoria importante, che giunge contro i Detroit Pistons al termine di un match dal punteggio bassissimo. Memphis ha sofferto solo nel secondo quarto, poi ha sempre guidato anche grazie ai 26 punti e 17 rimbalzi di Jonas Valanciunas. Altro successo fondamentale in chiave playoff quello di Brooklyn contro i Phoenix Suns per 119-97. Match in crescita costante per i Nets che scappano via nel terzo quarto con i 29 punti di Caris ... oasport

