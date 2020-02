Liverpool la pazza idea dei tifosi, tesserare Steven Gerrard per fargli vincere la Premier (Di martedì 4 febbraio 2020) Il Liverpool ha le mani sulla Premier League. Klopp e i suoi potrebbero conquistare matematicamente il titolo il 21 marzo, con sette turni di anticipo. I tifosi del Liverpool, quelli più romantici, hanno proposto di tesserare per l'ultima giornata il grande capitano Steven Gerrard, che nella sua immensa carriera non è mai riuscito a vincere la Premier League. fanpage

alessio_morra : La #PremierLeague è di fatto già vinta e i tifosi del #Liverpool, quelli più romantici, pensano al tesseramento di… - sportli26181512 : #Liverpool #PremierLeague Liverpool la pazza idea dei tifosi, tesserare Steven Gerrard per fargli vincere la Premie… - Resenzatrono : RT @calcioscozzese: La pazza idea del Liverpool: tesserare per le ultime 5 giornate di campionato Steven Gerrard per fargli alzare la tanto… -