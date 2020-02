Ligue 1: probabili formazioni e pronostici del 5 febbraio (Di martedì 4 febbraio 2020) Brest-Bordeaux, Tolosa-Strasburgo, Montpellier-Metz, Nimes-Dijon e Reims-Nizza sono cinque partite della ventitreesima giornata di Ligue 1 in programma mercoledì a partire dalle 19: statistiche, probabili formazioni e pronostici. BREST – BORDEAUX mercoledì ore 19:00 Il Brest dopo le due vittorie di fondamentale importanza ottenute contro due rivali in zona retrocessione come Tolosa e Amiens, è andato incontro a una pesante sconfitta per 3-0 sul campo del Dijon. Nelle ultime quattro partite pure vincendone due ha subito dieci gol, troppi per sperare di avere la meglio sul Bordeaux, squadra in zona Europa League che dopo un periodo molto negativo si è ripreso facendo quattro punti contro Nantes e Marsiglia mantenendo la porta inviolata. Per quanto riguarda le formazioni, il Brest dovrà rinunciare al solo Denys Bain mentre il Bordeaux sarà privo ... ilveggente

