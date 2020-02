Leila Janah, storia di un’imprenditrice di successo per cui l’etica valeva più dei bilanci (Di martedì 4 febbraio 2020) Leila Janah era chiamata "l'imprenditrice dei poveri" ma semplicemente aveva deciso di offrire l'opportunità di lavorare alle persone con basso reddito nei Paesi in via di sviluppo. E il suo modello funziona. Di Leila non rimangono le parole, no: rimangono le sue aziende lì a testimoniare che ciò che professava è riuscito a farlo. fanpage

