Le Lollipop tornano a Sanremo 2020 con Dominique Fidanza: è tra i 15 performer LIS (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Correva l’anno 2001 e le classifiche musicali italiane venivano invase da un motivetto irresistibile che rispondeva al titolo di Down Down Down (disco di platino con oltre 120mila copie vendute, mica bruscolini). A cantarla le Lollipop, questo il nome della girlband italiana nata dal programma tv Popstar. Loro erano: Marta Falcone, Dominique Fidanza, Marcella Ovani, Veronica Rubino e Roberta Ruiu. Un successo veloce ed effimero che durò pochi anni, ma fecero in tempo nel 2002 a partecipare a Sanremo col brano Batte forte, che si classifica penultimo. Dominique Fidanza post Lollipop Dopo lo scioglimento non c’è stata occasione di rivederle tutte insieme, ci sono state due reunion ‘monche’ a cui mancava sempre una cantante del quintetto originale, e le 5 poi si sono date a carriere solite oppure hanno lasciato la musica. Chi ha continuato a provarci spaziando anche in ... tvzap.kataweb

Lollipop tornano Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Lollipop tornano