Kitikaka – Quelli che il calcio rispolvera le notti magiche (ma pure i pomeriggi). E parte il coro dal divano: ‘Totò Schillaci parla per noi’ (Di martedì 4 febbraio 2020) Luca, Paolo, Mia: no. Così non si fa. Sadismo puro il vostro. Invidia, forse. Mancanza di tatto, come minimo. La domenica del pallone poteva non essere più la stessa e non lo è stata. Nemmeno la giornata palindroma eccezionale vi ha intenerito. Cattivi. Avevate Totò Schillaci in studio a Quelli che il calcio e non l’avete fatto parlare. Una (mezza) frase, un rigo appena. Totò che visse due volte e rubava le gomme poteva fare la storia. Schillaci, il re di Italia ’90, “pemme è una grande soddisfazione essere caponiere peccato che immiei sei gol non sono serviti”, il giocoliere della sintassi e del pronome volante, lo scambiatore assassino di consonanti, lo storpiatore di sillabe, avrebbe potuto surclassare tutti. L’understatement di Adriano Panatta, le peripezie odontoiatriche di Emanuele Dotto, il tacco fetish e la bat felpa di Mia Ceran, i gilet a doppiopetto di Luca Bizzarri. E invece ... ilfattoquotidiano

TutteLeNotizie : Kitikaka – Quelli che il calcio rispolvera le notti magiche (ma pure i pomeriggi). E parte… -