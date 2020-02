Indiana Jones 5 non sarà un reboot, la conferma da Kathleen Kennedy (Di martedì 4 febbraio 2020) Indiana Jones 5 non sarà un reboot, ma una continuazione della storia del mitico archeologo Indy, come conferma la produttrice Kathleen Kennedy. La presidente di Lucasfilm Kathleen Kennedy ha confermato che Indiana Jones 5 non sarà un reboot. La notizia giunge dal red carpet dei BAFTA 2020 dove la Kennedy si è recata per ritirare il BAFTA Fellowship Award. Nel corso di un'intervista con la BBC, Kathkleen Kennedy ha specificato che Indiana Jones 5 "non sarà un reboot bensì una prosecuzione della storia. Ci stiamo lavorando. Stiamo portando la sceneggiatura dove vogliamo e poi saremo pronti per iniziare". La Kathleen conferma il coinvolgimento della star Harrison Ford, che farà ritorno nei panni di Indiana Jones e svela che l'attore "non vede l'ora ... movieplayer

