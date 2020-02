Il gioco da tavolo fantasy per chi ama gli intrighi di Game of Thrones (Di martedì 4 febbraio 2020) Tutti coloro che hanno visto Game of Thrones avranno probabilmente osservato con un misto di ammirazione e sdegno gli intrighi politici del consiglio di Approdo del Re, e i battibecchi tra Tyrion, Ditocorto, Varys e compagnia bella. Di certo, se foste voi a sedere intorno a quel tavolo, il vostro regno sarebbe giusto e prospero. O no? La risposta a questa domanda è in un gioco da tavolo unico nel suo genere, che vi mette nei panni delle dinastie nobili di un regno fantasy, in un’ambientazione originale. Con esiti che potrebbero sorprendere anche il più benintenzionato dei regnanti. King’s Dilemma (di Lorenzo Silva, Hjamar Hach, Carlo Burelli, edizioni Ghenos Games, 3-5 giocatori, 70 euro) non è un gioco da tavolo gestionale, non appartiene al genere civilization, e non è neanche un warGame. Non ci sono lavoratori da piazzare, risorse da raccogliere o edifici da costruire. ... wired

