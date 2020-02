Il 17enne italiano rimasto a Wuhan: "Sono sollevato, aspetto solo di tornare" (Di martedì 4 febbraio 2020) Si dice “molto tranquillo” ma anche “molto stanco”, perché “devo recuperare il sonno perduto. Sono in piedi da due giorni”. Lo racconta lo studente 17enne di Grado, impossibilitato a partire lunedì da Wuhan con l’aereo messo a punto dall’Unità di Crisi della Farnesina a causa di una leggera febbre, a chi ha avuto occasione di sentirlo in queste ore, mentre si sta riposando in albergo.“aspetto soltanto di tornare in Italia”, aggiunge il giovane, “sollevato” perché i test di questa mattina hanno dato risultato negativo al contagio del coronavirus. huffingtonpost

Agenzia_Italia : Il 17enne italiano rimasto a Wuhan è negativo al coronavirus - aintfair1993 : RT @ImolaOggi: Ragazzo italiano lasciato in Cina perché ha la febbre. #Coronavirus, Senaldi: 'Non creiamo il panico, dicono. Ma un governo… - Rosita14806327 : RT @RadioSavana: Italiano 17enne lasciato a #Wuhan causa febbre; a #Pozzallo invece sono sbarcati 363 #risorseINPS provenienti da Sudan, Ba… -