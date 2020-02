Gigi D’Alessio a Sanremo 2020 dagli esordi a Noi Due (Di martedì 4 febbraio 2020) Gigi D'Alessio a Sanremo 2020? Ormai è una realtà. Dopo la conferma del diretto interessato sui suoi canali social, si attende solo l'arrivo dell'artista sul palco del Teatro Ariston dal quale manca dal 2017, quando partecipò con il brano La Prima Stella. Nei mesi appena trascorsi, Gigi D'Alessio è stato protagonista di un programma in prima serata che ha condiviso con Vanessa Incontrada. Lo show ha ottenuto un buon successo di pubblico, nonostante la coppia di conduttori fosse debuttante in prima serata. Chi è Gigi D'Alessio Gigi D'Alessio nasce a Napoli il 24 febbraio 1967. Inizia a dedicarsi alla musica fin da molto piccolo, mentre apprende dal padre alcune prime nozioni di fisarmonica. Le prime lezioni di pianoforte arrivano da piccolo, con i primi rudimenti di solfeggio, mentre entra in Conservatorio all'età di 12 anni. Consegue il diploma in pianoforte all'età di 21 anni ... optimaitalia

