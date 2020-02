Gemma Galgani ed Emanuele, succede davanti al pubblico di Uomini e Donne: è delirio (Di martedì 4 febbraio 2020) Gemma Galgani ed Emanuele infiammano lo studio del trono over. La puntata di martedì 4 febbraio di Uomini e Donne ha riservato dei ‘colpi di scena’ davvero esilaranti. Come al solito le protagoniste indiscusse sono la dama Gemma Galgani e l’opinionista Tina Cipollari, che tra colpi bassi e battute al vetriolo sono sempre un fiume in piena. E proprio Gemma è stata protagonista di un siparietto ‘hot’. La storica dama del dating show condotto da Maria De Filippi, in cerca dell’anima gemella da tantissimo tempo dopo le brutte batoste di Giorgio Manetti e Marco Firpo, ha iniziato a frequentare il cavaliere Juan Luis, ma le cose non sono andate come sperava e il Cavaliere è stato invitato dalla stessa Maria De Filippi a lasciare il programma.



