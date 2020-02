De Zerbi: «Il mio stile di gioco non è una moda, è la mia mission» – VIDEO (Di martedì 4 febbraio 2020) Il tecnico del Sassuolo De Zerbi parla del suo stile di gioco, rivelando che non è una moda, ma la sua mission (dal nostro inviato a Milano) – Ospite all’evento “Amici dei Bambini”, il tecnico del Sassuolo De Zerbi ha parlato del suo modo di giocare e non solo. LOCATELLI – «Spero vada in Nazionale. Lui ci pensa eccome. Interessa molto la crescita dei giovani, al Milan ho fatto una grande esperienza con i ragazzi e so quanto si può incidere sul loro percorso». gioco – «Non è una moda giocare in un certo modo, io voglio fare il mio lavoro divertendomi. C’è il vantaggio ma pure lo svantaggio. La qualità del calciatore in questo senso paga sempre e fa la differenza». BIG – «Non so mai se uno si possa definire pronto. Alleno da sette anni, a quota 33 ero in B e non era facile. Adesso ne ho 37, bisogna comportarsi ... calcionews24

Mediagol : #Sassuolo, Locatelli: 'Al #Milan troppa pressione, ringrazio De Zerbi. Europei? Il mio sogno'… - Valina1998 : RUDY ZERBI CHE METTE LIKE AL MIO POST MUOIOOO #Amici19 - MentalitaMilan : @MaxCallegari @SassuoloUS L’Empoli di Sarri a mio parere un gradino sopra perché in fase di non possesso era più or… -