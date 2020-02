Coronavirus, una vittima a Hong Kong. Tokyo mette in quarantena una nave. Il 17enne italiano negativo al test (Di martedì 4 febbraio 2020) In quarantena una nave da crociera in Giappone per un caso di Coronavirus. Seconda vittima fuori dalla Cina. Tokyo (GIAPPONE) – E’ psicosi Coronavirus in tutto il mondo. In Giappone è stata messa in quarantena una nave da crociera per un caso accertato. Si tratta di un uomo di 80 anni contagiato dall’epidemia. Per precauzione Tokyo ha deciso di lasciare ferma nel porto l’intera imbarcazione con 3500 persone a bordo tra passeggeri ed equipaggio. Sono in corso tutti i controlli per verificare eventuali contagi degli altri passeggeri. Al momento non sono stati segnalati casi ma l’attenzione continua a restare molto alta. Vittime e proteste ad Hong Kong Situazione molto grave anche ad Hong Kong. Una persona è morta per il Coronavirus nel mezzo di una battaglia politica che, al momento, mette i casi in secondo piano. Il personale medico ha deciso di ... newsmondo

AndreaScanzi : Una delle ricercatrici che ha isolato il #coronavirus, definita “terrona” da #Feltri, prende 16.762 euro lordi l’an… - AnnaAscani : Non sono né signore, né ragazze. Sono tre ricercatrici. Tre dottoresse. Non è possibile che quando si tratta di don… - stanzaselvaggia : In questo continuo sottolineare che il coronavirus sia stato isolato da tre donne (pensate, non una, ma addirittura… -