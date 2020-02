Caldo e scirocco e la spiaggia di Mondello viene presa d’assalto (VIDEO) (Di martedì 4 febbraio 2020) Mondello colma di turisti e palermitani che prendono il sole e qualcuno osa anche un bagno nelle acque cristalline della borgata palermitana. E’ la scena tipica di una giornata di primavera inoltrata ma che a cui si è assistito questa mattina. Complice il vento di scirocco, le temperature a Palermo hanno sfiorato punte di 26 gradi. La spiaggia di Mondello si è così riempita di tanti palermitani e da tanti turisti che ne hanno approfittato per prendere la prima tintarella del 2020, addirittura il 4 febbraio. Il clima, che si addice di più a una giornata primaverile, ha dato spazio a un insolito 4 febbraio. Tra i tanti bagnanti che hanno occupato la spiaggia di Mondello c’è stato anche chi ha dato inizio al primo bagno a mare del 2020. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 11°C. I venti saranno al mattino tesi e ... direttasicilia

