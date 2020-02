Alena Seredova aspetta una bimba: shopping nel reparto femminucce (Di martedì 4 febbraio 2020) Mancano ancora circa quattro mesi al parto, ma pare già essere certo il colore del fiocco da appendere in casa Seredova – Nasi: rosa. La ex compagna di Gigi Buffon, ora felicemente innamorata del compagno Alessandro Nasi, sarebbe incinta di una bambina. Lo dicono fonti vicine alla Seredova L’annuncio della gravidanza di Alena Seredova è arrivato appena qualche giorno fa, a mezzo Instagram, con una foto in bianco e nero del suo pancione incorniciato dalle mani della coppia. Ora, del prossimo figlio di Alena Seredova sappiamo già qualcosa in più. Ad esempio la vocale finale che diventa una A. Il settimanale Chi ha infatti svelato il sesso del bebè in arrivo. Secondo quanto riportato dal magazine di Alfonso Signorini – che cita fonti molto vicine alla coppia – la Seredova avrà una bimba. Si tratta di una bella sorpresa per la ex modella che potrà quindi provare le gioie di avere una ... thesocialpost

