Zucchero a Sanremo 2020 da D.O.C. al tour mondiale (Di lunedì 3 febbraio 2020) Sciolte le riserve, c'è Zucchero a Sanremo 2020 il 5 febbraio. L'artista di D.O.C. è pronto al ritorno all'Ariston a tre anni dalla sua ultima ospitata e a molti altri dalla partecipazione in gara, a qualche mese dall'avvio del tour che lo porterà in giro per il mondo ma anche in Italia con la residency all'Arena di Verona. Il suo nome era trapelato già tramite indiscrezioni ma era stato dato per la finale. Le notizie ufficiali parlano invece di un suo ritorno per il 5 febbraio, nella serata di mercoledì, dove presenterà la musica del suo nuovo album. Chi è Zucchero Zucchero nasce a Reggio nell'Emilia il 25 settembre 1955. Inizia la sua carriera suonando nei piccoli gruppi, fino all'arrivo sul palco del Festival di Sanremo dove ha debuttato con il brano Una Notte Che Vola Via, del 1982. Nel 1983 torna all'Ariston con Nuvola, che anticipa il nuovo album Un Po' Di Zucchero. I ... optimaitalia

