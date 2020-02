Università, tirocini formativi per gli studenti in Prefettura (Di lunedì 3 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – Siglata, stamani, presso il Palazzo del Governo, una convenzione quadro tra la Prefettura di Salerno e l’Università degli Studi di Salerno per l’avvio di tirocini formativi e di orientamento “curriculare” rivolti a studenti universitari. L’accordo, sottoscritto dal Prefetto Francesco Russo e dal Rettore Vincenzo Loia, si inserisce nell’ambito delle attività formative promosse dall’Università per agevolare le future scelte professionali degli studenti, attraverso una conoscenza diretta del mondo del lavoro. La convenzione, della durata di tre anni, rinnovabile alla scadenza, prevede l’impegno della Prefettura di accogliere presso la propria struttura studenti universitari che svolgeranno attività di formazione con la guida di un tutor designato dall’Università e di un responsabile dell’Amministrazione ospitante che, al termine del tirocinio, ... anteprima24

