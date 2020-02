Un portoghese capo dell’Ambasciata UE a Londra, ruolo di portavoce al napoletano Bianchi (Di lunedì 3 febbraio 2020) L’italiano Federico Bianchi è stato nominato portavoce dell’Unione Europea nella prima delegazione dell’UE nel Regno Unito dopo la Brexit. Bianchi, già capo ufficio stampa e attaché culturale all’Ambasciata d’Italia a Londra dal 2014 fino a giugno 2019, occuperà la carica di portavoce e capo ufficio stampa e si occuperà di gestire i rapporti dell’UE con i media britannici ed europei nella Gran Bretagna post-Brexit. Lo riferisce Mariaelena Agostini su “Il Diplomatico”: Una volta compiuto il “divorzio” dalla UE, il Regno diventerà un Paese terzo per l’Unione, che sarà quindi rappresentata sul territorio da una delegazione. Questa si insedierà a Londra dal 1° febbraio, il giorno dopo la data scelta per segnare ufficialmente l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea. Il diplomatico italiano, che attualmente è il vice capo ufficio del desk Mediterraneo e consigliere per ... ildenaro

