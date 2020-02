Un messaggio di una persona che non c’è più, sente una particolare attrazione verso una bancarella di un mercatino, lì trova uno scritto del nonno scomparso da poco (Di lunedì 3 febbraio 2020) Cosa daremmo per un messaggio di una persona che non c’è più, un suo scritto, un segnale che quella persona c’è sempre, ci ha lasciati sulla Terra ma da qualche altre parte dell’universo la sua anima vive ancora. Un particolare episodio è avvenuto qualche anno fa a un 38enne, Antonio. L’uomo è di Lugo, una piccola città in provincia di Ravenna. L’uomo stava vivendo un periodo molto particolare della sua vita. Aveva perso i suoi due nonni ai quali era particolarmente affezionato e stava vivendo una situazione famigliare molto delicata. Per lavoro doveva partire all’estero e questo trasferimento per lui era molto pesante, lasciare moglie e figli a casa non lo rendeva tranquillo. Avrebbe tanto voluto restare nella sua città, purtroppo non era possibile. In quel periodo particolare Antonio era molto giù. Una domenica decise di andare a trovare un amico a Ravenna. Vide a due ... baritalianews

