Twin Soul è un nuovo puzzle horror game ispirato a Silent Hill, H.R.Giger e David Lynch (Di lunedì 3 febbraio 2020) White Noise Team sta attualmente lavorando a un gioco horror fotorealistico per PC, chiamato Twin Soul. Il gioco si svolge in una città lontana e desolata da qualche parte nell'Est Europa, e al momento c'è anche una demo che potete scaricare per provare il gioco.A quanto pare, Twin Soul è fortemente ispirato alle opere del Team Silent, di H.R.Giger e di David Lynch.In Twin Soul, i giocatori dovranno affrontare creature spaventose e risolvere enigmi contorti per sopravvivere. Secondo gli sviluppatori, ogni mostro ha il suo punto debole. Imparando il comportamento di un mostro, i giocatori saranno in grado di capire come reagire in ogni situazione.Leggi altro... eurogamer

