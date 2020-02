Tutti i nuovi guai giudiziari di Matteo Salvini (Di lunedì 3 febbraio 2020) Dopo il caso Gregoretti Matteo Salvini rischia un altro processo con l’accusa di sequestro di persona: quello per il diniego di sbarco per la Open Arms. Al solito il leader della Lega ed ex ministro dell’Interno ha subito messo in chiaro che lui non molla e non mollerà mai. Perché in realtà lui non ha fatto nulla di male. Lui ha solo difeso i confini dell’Italia. E lo rifarebbe anche domani, se necessario. Tutti i processi che aspettano Salvini Processatemi pure, è il mantra di Salvini, che chiede al suo popolo di fargli sentire tutto il suo calore e tutta la sua vicinanza. Teme, ha detto qualche tempo fa, che qualcuno voglia farlo fuori “per via giudiziaria”. Come il Berlusconi dei tempi d’oro. Ma su Open Arms il nostro non può nemmeno tirare in ballo il Governo. La decisione di bloccare la ONG infatti è avvenuta in completa autonomia a fine agosto ... nextquotidiano

MatteoBarzaghi : Inter verso Udine. Squalificato Lautaro. Non convocati per infortuni Sensi, Borja Valero e Gagliardini. Brozovic pa… - EleonoraEvi : Abbiamo visto tutti le pubblicità in cui ci raccontano la favoletta dei nuovi #diesel puliti. Ma ovvimante non è co… - paolaokaasan : @iosonoBea @Parampampolo76 @giobandnere Eh sì purtroppo mi rispecchia la negatività del fratello! Ho visto e rivist… -