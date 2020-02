Strage di bimbi in Australia, travolti da un autista ubriaco: morti tre fratellini e una cugina (Di lunedì 3 febbraio 2020) Incidente mortale a Oatlands, a Sydnney, in Australia: un 29enne, risultato positivo all’alcoltest, ha travolto un gruppo di 7 minori che stava passeggiando sul marciapiedi. Quattro di loro sono morti sul colpo: si tratta di tre fratellini e una loro cugina, tutti minori di 12 anni. Tra i feriti, un bambino di 11 anni verserebbe in gravi condizioni. Sono stati travolti e falciati da un ragazzo di 29 anni che viaggiava a velocità sostenuta mentre era ubriaco. Tragedia a Sydney, in Australia, dove quattro minori, tutti di età inferiore ai 12 anni, sono morti, e altri tre risultano feriti, in seguito ad un incidente stradale verificatosi nello scorse ore. Come ha riferito la polizia locale, tre delle vittime erano fratelli, mentre la quarta era una loro cugina. L’intero paese è sotto choc. “Ieri ho perso tre dei miei figli”, ha detto tra le lacrime in tv il papà dei tre, ... limemagazine.eu

