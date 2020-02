Sondaggi elettorali Ipsos: M5S al 14%. Bene PD e FDI (Di lunedì 3 febbraio 2020) Sondaggi elettorali Ipsos: M5S al 14%. Bene PD e FDI Arriva, puntuale la rilevazione mensile di Ipsos per il Corriere della Sera. L’istituto del noto Sondaggista Nando Pagnoncelli mostra i risultati dell’ultimo Sondaggio condotto a fine gennaio (tra il 28/01 e il 30/01), con i risultati già noti delle elezioni regionali calabresi ed emiliano-romagnole. I dati vengono confrontati con l’ultima rilevazione risalente al 20 dicembre 2019. Secondo Ipsos, i grandi Beneficiari di questo intenso mese di campagna elettorale sono stati il Partito Democratico e Fratelli d’Italia. I dem tornano a superare i 20 punti percentuale e si allontanano dal Movimento 5 Stelle. Proprio i pentastellati farebbero registrare la peggior performance dal 2013 in poi. La Lega non sembra accusare il colpo della sconfitta in Emilia-Romagna e, anzi, si rafforza come primo partito. ... termometropolitico

