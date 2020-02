Sanremo 2020, Fiorello show nella prima conferenza stampa: "Vorrei rifare Finalmente tu con Tiziano Ferro. Benigni? Con lui, io divento pubblico". E su Amadeus... (Di lunedì 3 febbraio 2020) Fiorello ha fatto irruzione durante la conferenza stampa d'apertura della 70esima edizione del Festival di Sanremo, regalando ai giornalisti presenti un vero e proprio momento di show improvvisato, alla sua maniera.Riguardo ciò che farà sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, ovviamente, lo showman siciliano non si è sbilanciato molto. Tra i suoi desideri, c'è quello di esibirsi nuovamente con Finalmente tu, la canzone che portò a Sanremo, in gara, 25 anni fa e cantarla con Tiziano Ferro. Per quanto riguarda Roberto Benigni, invece, per ora, Fiorello non ha aperto alla possibilità di fare qualcosa con lui sul palco:Sanremo 2020, Fiorello show nella prima conferenza stampa: "Vorrei rifare Finalmente tu con Tiziano Ferro. Benigni? Con lui, io divento pubblico". E su Amadeus... pubblicato su TVBlog.it 03 febbraio 2020 13:56. blogo

