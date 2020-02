Roma, paura per una coppia di turisti: la loro bimba di 5 anni si perde in via Nazionale (Di lunedì 3 febbraio 2020) Momenti d'angoscia per una famiglia francese in vacanza a Roma, che si è conclusa con il lieto fine. Marito e moglie hanno perso la loro bimba di cinque anni che si è allontanata in via Nazionale. A ritrovarla gli agenti della Polizia di Stato, che hanno cercato i genitori e gliel'hanno riconsegnata sana e salva. fanpage

