QUESTA SETTIMANA a UNA VITA, anticipazioni fino al 7 febbraio

Anche nella SETTIMANA sanremese, spazio a soap e telenovele su Canale 5. Quindi ci troviamo a riepilogarvi le vicende ambientate ad Acacias 38 che accadranno a Una VITA fino a venerdì 7 febbraio 2020:

Liberto decide di rinunciare alla carriera di pugile per amore di Rosina. Celia offre a Samuel il proprio aiuto per riconquistare la cugina. Carmen e Casilda confezionano degli abiti eleganti per le nozze di Antonito e Lolita. Samuel dice a Guillermo di avvertire ancora l'influenza negativa di Telmo su Lucia. I gusti di Lolita in fatto di abiti e cibo lasciano molto perplesse le donne di Acacias, e la futura sposa perde le staffe. Padre Espineira fa visita a Telmo. Trini e Ramon si riappacificano con Lolita e lei chiede di essere accompagnata all'altare da Servante. Samuel chiede a Carmen di scoprire cosa stia ...

