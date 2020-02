Protezione Civile: firmato il programma operativo tra il Dipartimento e i Carabinieri per la Tutela della Salute (Di lunedì 3 febbraio 2020) È stato siglato oggi a Roma l’accordo tra il Dipartimento della Protezione Civile e i Carabinieri per la Tutela della Salute (NAS) al fine di creare una virtuosa sinergia volta a ottimizzare le attività di gestione e somministrazione dei pasti in emergenza. La convenzione – firmata dal Capo Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, e dal Comandante dei Carabinieri per la Tutela della Salute, Generale Adelmo Lusi – svilupperà reciproche sinergie formative e operative volte ad accrescere il livello di assistenza alla popolazione in contesti emergenziali. L’accordo si inserisce nell’ambito di un avviato percorso di collaborazione nazionale con l’Arma, quale struttura operativa componente del Servizio Nazionale di Protezione Civile, e mira, in particolare, all’individuazione di aree per la somministrazione dei pasti, di depositi per le derrate alimentari, di aree di ... meteoweb.eu

virginiaraggi : Un plauso ai medici, ai ricercatori e a tutto il personale dell’@INMISpallanzani di Roma che hanno isolato il coron… - DPCgov : #Coronavirus #3febbraio Firmata ordinanza di #protezionecivile. Il Capo Dipartimento Borrelli metterà in campo tutt… - TgrSardegna : ??Allerta meteo per vento forte di maestrale e mareggiate emesso dalla Protezione Civile della #Sardegna valido dall… -