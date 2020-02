Praticano un taglio cesareo ma qualcosa va storto: bambina resta sfregiata in volto (Di lunedì 3 febbraio 2020) Una neonata è stata ferita al volto a causa di un taglio cesareo praticato dai medici alla madre durante il parto. Una giovane mamma russa, Daraya Kadochnikova, di 19 anni, è rimasta inorridita nel constatare che sua figlia appena nata ha un’incisione sulla guancia destra, vicino al naso. La giovane sperava in un parto naturale … L'articolo Praticano un taglio cesareo ma qualcosa va storto: bambina resta sfregiata in volto NewNotizie.it. newnotizie

