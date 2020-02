Pattinaggio artistico, Four Continents 2020: programma, orari e tv. Il calendario completo (Di lunedì 3 febbraio 2020) Si svolgerà dal 4 al 9 febbraio presso la Waikiki Mokdong Ice Rink di Seoul (Corea Del Sud) la ventiduesima edizione dei Four Continents 2020, prestigiosa competizione internazionale di Pattinaggio artistico che coinvolge tutti i paesi extraeuropei. L’evento acquista quest’anno un sapore particolare in quanto segna il ritorno dopo due anni del nipponico Yuzuru Hanyu, motivato a conquistare finalmente l’unico titolo che ancora manca alla sua preziosa bacheca. Per l’occasione in campo maschile saranno presenti altri interessanti atleti da monitorare: da Yuma Kagiyama, per molti erede dell’alieno, al cinese Boyang Jin passando per lo statunitense Jason Brown e i canadesi Keegan Messing e Nam Nguyen, senza dimenticare l’asso di casa Junhwan Cha. Attesa nel singolo femminile per lo scontro tra la Rika Kihira e Young You che, dopo il trionfo alle Olimpiadi ... oasport

